غدًا.. البرلمان اليوناني يصوت على اتفاق ترسيم الحدود مع مصر

المواطن - متابعة

أجل البرلمان اليوناني إجراء التصويت بالأسماء حول المصادقة على اتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا ومصر ليوم غد الخميس.

وقال البرلمان اليوناني، في بيان: إن هيئته الرئاسية قررت إجراء التصويت بالأسماء الخميس اعتبارًا من الساعة 15:00 وحتى الساعة 20:00 مع وصول تدريجي إلى قاعة الجلسات العامة؛ تطبيقًا للإجراءات الصحية الوقائية التي تم تبنيها من قبل البرلمان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أنه من المخطط أن يدلي 60 نائبًا من أصل 300 كل ساعة خلال هذه الفترة.

ومن المخطط أن يحظى اتفاقا اليونان مع إيطاليا ومصر بدعم الحزب الحاكم “الديمقراطية الجديدة” الذي يشغل أعضاؤه 158 مقعدًا في البرلمان.

ووقعت اليونان اتفاق ترسيم الحدود ع إيطاليا يوم 9 يونيو، وأبرمت وثيقة مماثلة مع مصر يوم 6 أغسطس، وصادق البرلمان المصري عليها.

ويثير الاتفاق اليوناني المصري استياء ومعارضة من قبل تركيا التي أعلنت أنها ستعتبر هذه الوثيقة باطلة؛ لأنها تشمل منطقة في البحر الأبيض المتوسط تقع في الجرف القاري التركي، الأمر الذي أبلغت به أنقرة الأمم المتحدة.





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