غدًا بداية موسم سهيل.. مدته 52 يومًا وله 5 علامات

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يوم غد الخميس هو أول موسم سهيل وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

غداً الخميس :

أول موسم سهيل وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع

ومع دخوله

1-تهدأ الأرض وتقبل المزروعات

2-ترتاح المواشي فتدر اللبن

3-تهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء

4-يطيب الجلوس في العراء ليلاً

5-يطول الظل ويشعشع الندى

ومدته 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم pic.twitter.com/ZlgABcKqjS — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) August 19, 2020

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر: أن مع دخول موسم سهيل تهدأ الأرض وتقبل المزروعات، وترتاح المواشي فتدر اللبن، وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء، ويطيب الجلوس في العراء ليلًا، وأيضًا يطول الظل ويشعشع الندى.

ولفت الزعاق إلى أن موسم سهيل مدته 52 يومًا مقسمة على أربعة نجوم.

نجم سهيل:

ويعد نجم سهيل من أكثر النجوم التي اهتم بها الناس منذ قديم الزمن في الجزيرة العربية، حيث إن شروقه بالأفق الجنوبي فجرًا يشير إلى بداية العد التنازلي لفصل الصيف بالمنطقة، ويتم رصد هذا النجم بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في 24 أغسطس من كل عام.

يذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد، مثل غيره من النجوم، وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط، يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.





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