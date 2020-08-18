غرفة المجمعة تطرح وظائف للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، عن توفّر عدد (12) وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدينة سدير للصناعة والأعمال.

تفاصيل وظائف غرفة المجمعة:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أمن وسلامة (للرجال).

– موظف خط إنتاج (عدد 7 وظائف/ للنساء).

– فني أمونيا (للرجال).

– مفتش جودة خط إنتاج (للجنسين).

– فني مختبر (للجنسين).

– مشرف خط إنتاج (للرجال).

طريقة التقديم على وظائف غرفة المجمعة:

وأوضحت الغرفة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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