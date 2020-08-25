غزة تعلن عن أولى حالات الإصابة بكورونا

المواطن - متابعة

أبلغ قطاع غزة عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين عموم السكان يوم أمس الاثنين، إذ أكدت السلطات أربع إصابات في مخيم للاجئين وأعلنت قوات الأمن عزلًا عامًّا شاملًا لمدة 48 ساعة.

وذكر متحدث حكومي أن الحالات الأربع لعائلة واحدة في وسط غزة، وسط مخاوف من احتمال أن يفضي كل من الفقر المستشري في القطاع ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان والقدرة المحدودة للمستشفيات إلى كارثة محتملة فيما يتعلق بالجائحة.

وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في بيان: إن العزل العام سيسري على القطاع بأكمله.

وجاء في البيان: ”فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة بدءًا من هذه الليلة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات“.

وأضاف البيان: ”هذه الفترة لازمة لعمليات حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة“.

وقبيل الإعلان، بدأت قوات الأمن في غزة إغلاق مداخل المدن في أنحاء القطاع. وكانت القوات قد تدربت على ذلك الإجراء في يوليو تموز.

ومع انتشار الشائعات، اندفع الناس إلى المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية ومستلزمات النظافة.

ولم يبلغ القطاع حتى يوم الاثنين عن أي إصابات خارج مراكز الحجر الصحي التي أقيمت للأشخاص العائدين من الخارج.

ويسكن غزة مليونا فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات ومخيمات مكتظة على مساحة 360 كيلومترًا مربعًا.





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