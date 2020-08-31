غضب بسبب فيديو عدنان جستنيه الساخر من النصر

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، وهو يُلقي بقصيدة ساخرة من النصر، وذلك بعد خسارته للقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمصلحة فريق الهلال بالفترة الأخيرة.

كلمات عدنان جستنيه تُثير حفيظة الجماهير

وتحدث جستنيه خلال برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية في قصيدته عن النصر قائلًا بأن العالمي خسر برباعية، من الهلال الثابت القوي صاحب الأداء الممتع وأشار إلى أن الهلال فاز بلقب الدوري الاستثنائي الحقيقي متجاهلًا إنجاز النصر في الموسم قبل الماضي، كما أضاف كلمات أخرى أثارت غضب الجمهور النصراوي وباقي الجماهير الرياضية.

وعلّق الناقد الرياضي إبراهيم بن ناهض على كلمات عدنان جستنيه قائلًا: “هذا يعني أن بطولة النصر غير حقيقية، هل تسكت إدارة النصر على كلام جستنيه؟”.

وفي سياق آخر، لاتزال توابع الهجوم من قبل جستنيه، على محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق مستمرة، وذلك بعد حديث الأخير عن وجود مخطط لهدم العميد منذ عام 2013.

فيديو محمد نور يرد على تصريحات جستنيه

وكان جستنيه تحدث عن محمد نور في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية خلال الفترة السابقة قائلًا: “من أنت يا محمد نور لتتحدث عن الاتحاد؟! أنت صحيح أسطورة في الملعب، ولكن العميد هو من جعلك نجمًا، ومن الغريب أنه كان يرفض الظهور الإعلامي وبالأخص مع الإعلامي بتال القوس، فلماذا ظهر في هذا الوقت بالتحديد؟!”.

واستمر الصراع متواصلًا بين الطرفين، ليظهر محمد نور في الساعات الأخيرة، عبر مقطع فيديو وهو ينتقد جستنيه حيث قال له: “عندما كنت مديرًا للمركز الإعلامي في الاتحاد، الفريق شهد في عهدك فضائح، وكنت تحصل على تذاكر المباريات حتى لا تنتقد اللاعبين”.







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