غوميز: نقاط الفتح خطوة مهمة نحو اللقب

المواطن - مروة نبيل

شدد الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على أن فوز فريقه الهلال ضد الفتح خطوة مهمة للغاية نحو التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز: الديربي صعب مباراة الفتح:

وقال غوميز خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “مباراة الديربي الماضية أمام النصر بذلنا خلالها مجهود ذهني كبير، وهو ما تسبب بصعوبة مباراة اليوم أمام الفتح”.

وتابع المهاجم الفرنسي تصريحاته قائلًا: “الفرق الكبيرة عندما لا تكون في يومها، تستطيع الخروج بنتيجة جيدة، وهذا ما فعله الهلال أمام الفتح.. نقاط اليوم مهمة جدًّا في طريقنا نحو اللقب”.

وأكد نجم نادي الهلال على تقارب مستوى فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا في الوقت ذاته على أن الزعيم لم يحسم بعد اللقب، رغم فارق الـ9 نقاط مع النصر.

الهلال ضد الفتح:

ولعب الهلال ضد الفتح على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وسجل الفرنسي ثنائية فريقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعزز الزعيم صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما تجمد الفتح عند 22 نقطة في المركز الـ14.



