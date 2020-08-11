غوميز يسخر من تسجيل هدف بالخطأ في الهلال

المواطن - مروة نبيل

سخر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيله لهدف بالخطأ في شباك فريقه الهلال خلال مباراة الفتح بالأمس، مؤكدًا أنه أراد إحراز هاتريك.

غوميز يسخر من هز شباك الهلال

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له وهو يحمل كرة مباراة الهلال ضد الفتح بصحبة حارس مرمى فريقه عبدالله المعيوف، وعلق على هز شباك فريقه.

وكتب المهاجم الفرنسي عبر حسابه على “تويتر”: “”انتصار صعب، ولكنه هام للحصول على اللقب.. كنت حريص جدًا على تسجيل هاتريك لدرجة أنني سجلت هدفًا بالخطأ في فريقي”.

وكان غوميز قد تألق خلال مباراة الهلال ضد الفتح، وتمكن من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء، قبل أن يُحرز التعادل بالخطأ في مرماه، قبل أن ينجح في إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء أيضًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 18 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وبفارق هدف واحد عن المتصدر نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف.



