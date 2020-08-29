غوميز يكشف وعده لـ آل الشيخ قبل حسم الهلال لـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

كشف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، عن وعده للمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك قبل مواجهة الحزم اليوم السبت في الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر غوميز صورة لـ تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” حيث علّق عليها قائلًا: “صورة جميلة، ولكن الليلة الأسد سيحضر لك شيء قيّم وللجميع، وهو ميدالية الدوري السعودي للمحترفين”.

الهلال يُطارد الفوز فقط اليوم:

وإذا نجح الهلال في الفوز على الحزم، مع تعرض النصر للخسارة أو التعادل ضد الفيحاء، فسوف يكون الفريق الأزرق بطلًا لدوري المحترفين قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وفي وقت سابق، اختتم الفريق الكروي الأول بـ أزرق العاصمة تدريباته أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة نادي الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تدريبات مكثفة للأزرق:

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن لاعبي الفريق الكروي الأول بالفريق العاصمي خاضوا تدريبات مكثفة خلال 75 دقيقة وذلك استعدادًا لمواجهة الحزم، حيث إذا تمكن الزعيم من الفوز وتعادل النصر أو خسر من الفيحاء، سيكون الأزرق بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020 برصيد 66 نقطة.

وفي سياق آخر، ستكون مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاسمة لـ مصير الهلال والنصر، حيث اقترب الصراع بين كبيري الرياض من نهايته.

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة نادي الحزم، بينما يواجه النصر فريق الفيحاء حيث ستكون 90 دقيقة صعبة على الفريقين، وقد تحسم الكثير من الأمور، حيث لو نجح الأزرق في الفوز وخسر النصر أو تعادل مع الفيحاء، فسوف يكون الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020، ولكن إذا حقق الهلال أي نتيجة غير الفوز وفاز النصر فسيتم تأجيل الأمور للجولة التاسعة والعشرين.







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