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غوميز يهز شباك الهلال بالخطأ في دوري محمد بن سلمان
مع بداية أحداث الشوط الثاني

غوميز يهز شباك الهلال بالخطأ في دوري محمد بن سلمان

2020/08/10
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز يهز شباك الهلال بالخطأ في دوري محمد بن سلمان جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل

سجل الفرنسي بافيتيمي غوميز هدفًا بالخطأ في مرماه فريقه الهلال، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني.

 

ويلعب الهلال ضد الفتح الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يُسجل في الهلال:

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ركلة ركنية، ليلعبها المهاجم الفرنسي رأسية قوية، لتهز شباك فريقه الهلال بالخطأ عند الدقيقة 53، لتصبح النتيجة 1/ 1.

الهلال والفتح
جانب من المباراة

وكان غوميز قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفتح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل الفتح المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.




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