غوميز يُسجل رابع أهداف الزعيم بـ ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، في إحراز الهدف الرابع للزعيم في ديربي النصر والهلال المُقام حاليًّا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن غوميز من تسجيل الثاني له والرابع للفريق الهلالي بالدقيقة الـ80 حيث سدد الكرة بقوة على شباك برادلي جونز حارس النصر، حتى ارتطمت بالعارضة ثم دخلت، وحارس النصر يشاهدها متفرجًا.

الأزرق يُعيد تقدمه من جديد في ديربي النصر والهلال:

وفي السياق ذاته، أعاد نادي الهلال تقدمه من جديد على جاره النصر في الديربي، بهدف ثانٍ سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ركلة جزاء احتسبها الحكم الفرنسي بينوا باستيان.

ونجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء، ولم ييأس الهلال وقاتل حتى نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في إضافة ثالث الأهداف للفريق الهلالي بالدقيقة التاسعة والخمسين مستغلًّا الأخطاء الدفاعية القاتلة لمدافعي النصر.

تعليق مثير من الهريفي بعد الشوط الأول من ديربي النصر والهلال:

من ناحية أخرى، أثار فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، الجدل وذلك بعد نهاية الشوط الأول من ديربي النصر والهلال بالتعادل بنتيجة 1- 1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020. وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “معقولة، في هذا العصر ومع الفار ومسك ولا فيها شيء، لكن خذها بوووم”.

ونشر الهريفي صورة لمسك كارلوس إدواردو لاعب الهلال لقميص المدافع عمر هوساوي لاعب النصر، ولم يحتسبها الحكم ركلة جزاء، وذلك بعد أن عاد لتقنية VAR.



