فاشينستا ضمن المشاهير الـ10 تستغل ثغرة لسحب 40 ألف دينار

المواطن - متابعة

ما زالت قضية “مشاهير غسيل الأموال” حديث الساعة في الكويت، وفي آخر التطورات كشف مصدر أمني أن فاشينستا ضمن المشاهير الـ10 الصادر بحقهم قرار من النائب العام بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر؛ للاشتباه في قضايا غسيل أموال، قد تمكنت من سحب 40 ألف دينار كويتي نقدًا من أحد البنوك.

وذكر المصدر لصحيفة القبس الأحد أن الفاشينستا استغلت ثغرة بسبب أن الجهات الأمنية عممت رقمها المدني بالخطأ على البنوك، بالرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب.

كما قال: إن الجهات الأمنية تدخلت بعد اكتشاف الأمر وطالبتها بإرجاع المبلغ على الفور وإلا سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها، الأمر الذي استدعاها لإرجاع المبلغ في اليوم التالي مباشرة.

وبيّن المصدر أن الخطأ ليس من البنك، وإنما بسبب خطأ في تعميم رقمها المدني على البنوك.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت قبل أيام إلى أن وحدة التحريات تلقت 10 إخطارات لمشاهير جدد؛ ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطارًا.

وأكدت أنه سيتم منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم فور التحقيق مباشرة، كما أن إجراءات الضبط والإحضار قد تصدر بعد العيد. وأكد المصدر أن مجهودات جبارة تُبذل لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير، وتكثيف التحريات حول نشاطهم ومصادر أموالهم، خلال الفترة المقبلة.



