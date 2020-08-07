فان بيرسي يبدأ مسيرته كمدرب من بوابة فينورد

المواطن - محمد سمعه

سار الهولندي روبين فان بيرسي، نجم منتخب هولندا ونادي فينورد الهولندي السابق، على طريق التدريب، حيث بدأ مسيرته بشكل رسمي بتواجده ضمن الطاقم التدريبي للفريق الكروي الأول بنادي فينورد.

وقالت تقارير إعلامية هولندية: إن فان بيرسي سيختص بمهمة تدريب مهاجمي فريق فينورد خلال الفترة المقبلة.

وسبق لـ فان بيرسي أن لعب في العديد من الأندية مثل فينورد وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ونادي فنربخشة التركي.

كما لعب فان بيرسي مع المنتخب الهولندي في كؤوس العالم أعوام 2006 و2010 و2014، ووصل إلى نهائي مونديال 2010 بجنوب إفريقيا ضد منتخب إسبانيا قبل أن يُتوج الأخير باللقب بهدف أحرزه نجم برشلونة السابق، الإسباني أندريس إنييستا.

فان بيرسي يختار أفضل 3 لاعبين ويستبعد ميسي ورونالدو:

وقبل إلغاء حفل الكرة الذهبية لعام 2020، كشف نجم مانشستر يونايتد وآرسنال السابق، الهولندي روبن فان بيرسي عن الثلاثي المرشح من وجهة نظره من أجل المنافسة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2020.

وطرحت شبكة قنوات “بي تي سبورت” سؤالًا يقول: “إذا تم تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية الليلة، فمن سيكون الثلاثة الأوائل؟”.

ورد فان بيرسي على السؤال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث اختار مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في المركز الأول، يليه البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وحل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، ثالثًا.

وعلى غير المتوقع، لم يقم فان بيرسي باختيار أسطورتي كرة القدم في الوقت الحالي، مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، ونجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نال أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ليفاندوفسكي يُبدع مع بايرن ميونيخ:

وخطف روبرت ليفاندوفسكي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم، حيث سجل 51 هدفًا في 43 مباراة بجميع البطولات حتى الآن، وساهم في تحقيق الثنائية المحلية، ويُمكنه زيادة عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وقدم كيفين دي بروين مستوى مميزًا مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ الموسم المنصرم، وسجل العديد من الأهداف المؤثرة، فيما يتألق ماني مع ليفربول حيث قاده للتتويج بلقب البريميرليج، كما حصد معه دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.



