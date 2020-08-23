فخامة وقيادة ممتعة كل مرة.. كاديلاك CT5 2020

المواطن - الرياض

سيارة كاديلاك CT5 2020 الجديدة واحدة من أفضل سيارات السيدان متوسطة الحجم التي أنتجتها كاديلاك، فهي تتمتع بالكثير من المواصفات مقارنة بسعرها، فالسيارة تأتي بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والرفاهية، والتي منها نظام الملاحة وكاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى استهلاك وقود جيد وفئات متعددة؛ لذلك فهي واحدة من أقوى المنافسين في تلك الفئة.

التصميم الخارجي للسيارة كاديلاك CT5 2020:

التصميم الخارجي لسيارة كاديلاك CT5 2020 يبدو أنيقًا وفخمًا بشكل ملحوظ، فهي تأتي بأمامية طويلة بها العديد من الخطوط البارزة أعلى غطاء المحرك، مصابيح أمامية غاية في الأناقة رفيعة وذات شكل مميز، شبك من الكروم الفضي في المنتصف يتوسطه شعار كاديلاك، مصابيح ضباب طويلة الشكل بإضاءة ليد، صدام أمامي بارز، إشارات انعطاف على جانبي الصدام.

ومن حيث الجانبية فهي طويلة أيضًا بها بروز أعلى مقابض الأبواب، ومرايا جانبية أنيقة، إضافة إلى اللون الأسود حول الزجاج.

وعن الخلفية فهي أنيقة أيضًا، حيث بها فتحتين لخروج العادم بإضافة من الكروم، ومصابيح مميزة بإضاءة ليد، بالإضافة إلى هوك من الكروم الفضي في المنتصف يعلوه شعار الشركة.

أما عن المساحة الخارجية فهي مساحة متوسطة إلى كبيرة وارتفاع السيارة عن الأرض متوسط.

محركات كاديلاك CT5 2020:

وتأتي CT5 2020 بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات ويعطي قوة حصانية 237 حصانًا ويولد عزم دوران 350 نيوتن متر مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 10 سرعات مع نظام جر خلفي للعجلات وتستهلك السيارة لتر واحد من الوقود لكل 14.6 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 66 لترًا.

مقصورة كاديلاك CT5 2020:

تأتي كاديلاك CT5 2020 بمقصورة أنيقة وفخمة بشكل ملحوظ، فنلاحظ التطريز بالجلد الفاخر متعدد الألوان على جميع دواخل السيارة والمقاعد، بالإضافة إلى التخشيب والكروم الفضي، ينتصف المقصورة كونسول وسطي ذو تصميم أنيق به شاشة لمس كبيرة ألوان عالية الجودة، ماوس التحكم في الشاشة، ناقل الحركة الأوتوماتيكي، فرامل اليد الإلكترونية مكان لوضع الهاتف والمتعلقات الصغيرة ذو غطاء يعمل باللمس.

ومن حيث المساحة الداخلية لكاديلاك CT5 2020 فهي مساحة داخلية كبيرة مقارنة بمنافسيها وتأتي بمساحة صندوق خلفي متوسطة تبلغ 337 لترًا.

أنظمة الأمان في كاديلاك CT5 2020:

وتأتي السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان مثل 4 وسائد هوائية بجميع الفئات، الفرامل المانعة للانغلاق، نظام التحكم في الانزلاق، ونظام مساعد المكابح BA، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

كماليات كاديلاك CT5 2020:

أما عن الرفاهية الموجودة في سيارة كاديلاك CT5 2020 فهي تأتي بمجموعة كبيرة أيضا من وسائل الرفاهية مثل الدخول من غير مفتاح والإضاءة الليد، مقاعد من القماش الفاخر، نظام صوتي ذو 9 مكبرات صوت، نظام ملاحة، اتصال يو إس بي، مدخل AUX، تحكم صوتي من عجلة القيادة وحساسات خلفية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، ضبط أوتوماتيكي للمقاعد، قفل مركزي، عرض المعلومات على الزجاج، نظام تثبيت السرعة الذكي وعجلات ألمنيوم مقاس 18/ 19 بوصة.

أسعار وفئات كاديلاك CT5 2020 في السوق السعودي:

تأتي السيارة في فئتين SPORT وLUXURY وتأتي CT5 2020 من كاديلاك في السعودية بسعر 139، 900 و169، 900 ريال بخلاف الضرائب مع إمكانية التقسيط.

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