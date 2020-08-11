فرصة استثمارية لإنشاء وإدارة مجمع مطاعم بمساحة 1476 م بالمدينة

المواطن - واس

أعلنت أمانة المدينة المنورة فرصة استثمارية في مجال تقديم الأغذية والوجبات السريعة, في موقع مميز بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الدائري الثاني ” عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

فرصة استثمارية بالمدينة

وأفادت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع مطاعم بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني” بمساحة تبلغ 1476 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد طويلة المدى تبلغ 25 سنة، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات بتاريخ 6 محرم 1442هـ.

بوابة فرص

ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط ‪جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شراؤها إلكترونياً.

وبينت الأمانة أن المشروع الاستثماري يأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية, بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة.



