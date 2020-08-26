فنانون يودعون وائل المصري مدير أعمال نيكول سابا بكلمات مؤثرة

المواطن - متابعة

أصيب الوسط الفني بصدمة بعدما أعلنت الفنانة نيكول سابا وفاة مدير أعمالها وائل المصري بعد إصابته بسكتة قلبية، حيث نعوا الفقيد بكلمات مؤثرة مقدمين خالص العزاء لذويه.

نيكول سابا تنعى وائل المصري

وكانت نيكول أول من أعلن وفاة المصري بتغريدة قالت فيها :” بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين. وأتقدّم بالتعزية لأهله وعائلته”

وتابعت :” كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر” وبعد ذلك تسارع العديد من الفنانين ورفقاء الراحل في نعيه والثناء على صفاته وأخلاقه.

فنانون ينعون المصري

وكتب الفنان تامر حسني :” “البقاء لله، توفى صديق وأخ غالي إنسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده ، المرحوم بإذن الله، وائل المصري ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

بينما كتب محمد حماقي :” لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاتك يا وائل خبر صادم بالنسبة لنا كلنا.. كنت صديق وفي ومخلص، وكمان كنت مجتهد وشاطر في شغلك، ومن حسن حظي إننا اشتغلنا مع بعض في فترة مهمة من مشواري.. بعزي أسرتك وبعزي نفسي وبعزي كل المقربين منك، ربنا يصبرنا جميعاً على فراقك”.

أما الملحن محمد رحيم قال: “البقاء لله في الصديق العزيز وائل المصري أخونا الغالي ومدير أعمال الفنانة .. أتقدم لكل أسرته وعائلته الكريمة وللفنانة نيكول سابا بخالص وأحر التعازي والله العظيم زعلت اوى واتصدمت الله يرحمك يا حبيبي”.





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