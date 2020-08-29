فنجان قهوة سيجمع ماكرون وفيروز

المواطن - متابعة

من بين ثلة سياسية متناحرة على كل شيء، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بـ”فنجان قهوة” مع رمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون، تجسده الفنانة فيروز.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت، في أقل من شهر، وكُتب في برنامج الرئيس عبارة: “موعد على فنجان قهوة مع فيروز في أنطلياس مساء الاثنين”، بحسب “سكاي نيوز”.

وسيعود ماكرون، الاثنين، وعلى جدول أعماله برنامجًا مزدحمًا باللقاءات السياسية، في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل “حكومة مهمة”، كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين.

وكانت حكومة حسان دياب قد قدمت استقالتها في وقت سابق من هذا الشهر عقب انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 180 شخصًا على الأقل، ودمر أحياء بأكملها وتسبب في تشريد 250 ألف شخص، وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية.

واختتم الرئيس الفرنسي زيارة إلى بيروت في السابع من أغسطس الحالي، وكتب على تويتر حينها عبارة “بحبك يا لبنان”، وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طيلة 15 عامًا من الحرب الأهلية.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية قرب أنطلياس بشمال بيروت، بعيدًا عن العدسات الإعلامية.







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