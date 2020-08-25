فهد المولد يستعيد بريقه بالهدف الـ50

المواطن - مروة نبيل

واصل فهد المولد تألقه مع نادي الاتحاد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودته من الإيقاف، ليكون من أبرز نجوم الفريق.

فهد المولد:

وتعرض فهد المولد للإيقاف لمدة عام بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، وانتهت مدة العقوبة ليعود للمشاركة مع نادي الاتحاد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد جائحة كورونا.

وظهر فهد المولد بشكل مميز خلال مشاركته مع نادي الاتحاد مؤخرًا، وساهم في تحسين مستوى الفريق واستعادته للروح القتالية التي كانت غائبة، ليقترب من البقاء في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل.

وسجل المولد هدفين في مباراة نادي الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد هدفيه في شباك الفيحاء، رفع المولد رصيده إلى 50 هدفًا في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد 8 أعوام على مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى.

وكان أول هدف أحرزه المولد مع العميد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012/ 2013، خلال مباراة الرائد بالجولة الأولى، لتستمر سلسلة تألقه مع النمور ويصبح من أهم اللاعبين في صفوفه وبالمنتخب السعودي.

نادي الاتحاد:

وتقدم نادي الاتحاد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينعش آماله في البقاء، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الـ12.





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