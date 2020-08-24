فهد المولد يُعزز تقدم الاتحاد ضد الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم فهد المولد في تعزيز تقدم فريقه الاتحاد ضد الفيحاء من ركلة جزاء عند الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة تقدم العميد بنتيجة 3/ 1.

الاتحاد ضد الفيحاء:

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك بتسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الخامسة.

الفيحاء يقلص الفارق:

وضغط الفيحاء بعد ثنائية العميد، ونجح أنجيلو نيتو في تقليص الفارق من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم النمور، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الـ12.





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