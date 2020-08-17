فهد بن حثلين: ICO أعدت برامج نوعية لمبادرة السنة الدولية للإبليات 2024

المواطن - الرياض

رحّب الشيخ فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO)، باعتماد السنة الدولية للإبليات 2024 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد توصية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص سنة للإبليات هو إلقاء الضوء على هذه السلالة ودورها في حياة البشرية في مجال الغذاء والنقل والتعايش.

ويأتي تخصيص منظمة الأمم المتحدة سنة للإبليات ضمن سياستها في تعيين وتخصيص سنوات لمواضيع محددة، وذلك بهدف التركيز عليها ولفت نظر العالم إلى الاهتمام بها.

وأضاف فهد بن حثلين أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) وأعضاءها حريصون كل الحرص على وجود البرامج والفعاليات المتنوعة، التي تواكب مبادرة السنة الدولية للإبليات 2024، والأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لها، وأبرزها حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع، والحرص على توفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وذلك بالتعاون مع جميع المنظمات والجمعيات الدولية ذات العلاقة ومنها جمعية الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وتهدف مبادرة السنة الدولية للإبليات 2024 إلى ضرورة وجود تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي، من أجل تغذية 795 مليون جائع اليوم، إضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050م.

يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين في مارس 2019م، وتضم حاليًّا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.





شارك الخبر