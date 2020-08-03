فهد بن نافل يفتتح متجر الهلال الثاني في الرياض

المواطن - مروة نبيل

افتتح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، متجر الهلال الثاني في العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين.

فهد بن نافل يفتتح متجر الهلال:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من افتتاح متجر الهلال في الرياض على شارع عائشة بنت أبي بكر بحضور فهد بن نافل وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء S-TEAM وموج.

وجاء افتتاح متجر الهلال الثاني بعد يومين من تدشين فهد بن نافل لمتجره الذي يُصنف كأكبر متجر نادٍ سعودي، حيث تبلغ مساحته 1500 متر مربع على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مقابل جامعة الملك سعود.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الهلال لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيواجه النصر يوم 5 أغسطس ضمن منافسات الجولة الـ23، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.



