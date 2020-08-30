فهد بن نافل ينضم لـ قائمة العظماء في الهلال

المواطن - محمد سمعه

دخل فهد بن نافل رئيس نادي الهلال قائمة العظماء في أزرق العاصمة، وذلك بعد نجاح الفريق الكروي الأول في عهده، في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إنجاز الهلال في عهد 3 رؤساء

وأصبح فهد بن نافل منذ تأسيس الزعيم في عام 1957، ثالث رئيس في تاريخ النادي يجمع بين لقب قاري ولقب محلي في موسم واحد، بعد كل من بندر بن محمد والأمير سعود بن تركي.

وفي عهد الأمير بندر بن محمد تمكن الزعيم من الفوز بـ دوري أبطال آسيا والسوبر الآسيوي وكأس الكؤوس الآسيوية والدوري السعودي حيث تولى رئاسة الأزرق خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2000.

وخلال عهد الأمير سعود بن تركي حقق الزعيم لقبي السوبر الآسيوي وكأس الكؤوس الآسيوية والدوري السعودي.

وكان سعود بن تركي ترأس الهلال خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002.

الزعيم يُحقق الدوري الـ16 في تاريخه

ونجح الزعيم في الفوز بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، بعد إسقاط الحزم برباعية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الهلال شارك في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، واحتل المركز الرابع في البطولة.







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