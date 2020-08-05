فور وقوع انفجار بيروت .. السعودية أول دولة تحركت لمساعدة لبنان عملياً و ميدانياً

المواطن - الرياض

سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في بيروت عبر الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الاراضي اللبناني ، بتسيير فرق إسعاف جمعية سبل السلام من شمال لبنان الى بيروت للمساعدة في نقل جرحى انفجار بيروت .

وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي و تقديم الخدمات الطبية الاسعافية و خدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت .

وأعلن مركز الامل عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين و الجرحى في مشافي بيروت



