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فور وقوع انفجار بيروت .. السعودية أول دولة تحركت لمساعدة لبنان عملياً و ميدانياً

فور وقوع انفجار بيروت .. السعودية أول دولة تحركت لمساعدة لبنان عملياً و ميدانياً

2020/08/05
الساعة 2:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فور وقوع انفجار بيروت .. السعودية أول دولة تحركت لمساعدة لبنان عملياً و ميدانياً
المواطن - الرياض
سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في بيروت عبر الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الاراضي اللبناني ، بتسيير فرق إسعاف جمعية سبل السلام من شمال لبنان الى بيروت للمساعدة في نقل جرحى انفجار بيروت .
وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي و تقديم الخدمات الطبية الاسعافية و خدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت .
وأعلن مركز الامل عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين و الجرحى في مشافي بيروت
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1 تعليق
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د.حامد الغامدي
20 ساعة

دايما السعوديه تعمل وتساعد وبدون شو واعلام فعلا مملكة الانسانيه حفظ الله وطنا وقادتنا وادام الله علينا نعمة الأمن والأمان

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