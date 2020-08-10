فوز الأهلي في الديربي يُهدد النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بالأهلي، في تحقيق فوز مهم للغاية على حساب جاره نادي الاتحاد أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح فوز الأهلي على الاتحاد، مهددًا للمركز الثاني الذي يتواجد فيه نادي النصر حاليًا، حيث إذا خسر النصر اليوم الاثنين ضد أبها، وفاز الأهلي في الجولة المقبلة من بطولة الدوري، سيصعد على حساب النصر للمركز الثاني أو يُزاحم العالمي على خطف مركز الوصافة، وهو ما يُهدد طموحات العالمي في المنافسة على اللقب مع نادي الهلال.

رسالة تحذيرية من الفراج لـ النصر

وفي هذا السياق، حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج على توجيه رسالة تحذيرية إلى نادي النصر، بضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، لضمان عدم خسارة المركز الثاني لمصلحة النادي الأهلي.

وتُختتم اليوم الاثنين أحداث الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، وذلك بإقامة 4 مباريات.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي أبها والنصر في تمام السابعة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الحزم والعدالة، وذلك في تمام السابعة والثلث، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء الهلال والفتح على ملعب جامعة الملك سعود في الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي يحسم ديربي جدة بفضل عبقرية السومة

وكانت مباريات أمس الأحد في الجولة الـ24 انتهت بفوز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الاتفاق على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين وفاز ضمك على الفيصلي بثنائية مقابل هدف، أما الوحدة فتعادل بدون أهداف مع نادي الرائد.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الملكية الفكرية عن السر وراء إطلاق مُسمى ” احفظ شعارك” على الجولة الرابعة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الملكية الفكرية عبر “تويتر” : ” بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين ودعم وزارة الرياضة، تم إطلاق مُسمى “احفظ شعارك” على الجولة الـ24 من الدوري والجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى، بهدف الحفاظ على الحقوق الإبداعية للأندية والمنشآت الرياضية من خلال تسجيل شعاراتها وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن”.



