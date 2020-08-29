فيتوريا يدفع بقوة النصر الضاربة ضد الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الفيحاء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة العالمي الرئيسية مكونة من: “برادلي جونز، مايكون، عوض خميس، الجميعة، الغنام، جوليانو، بيتروس، الخيبري، العمري، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالله مادو، أحمد موسى، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، عبدالعزيز الجبرين، مختار علي، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن الدوسري”.

إنجاز يُطارده حمدالله مع نادي النصر:

من ناحية أخرى، يُطارد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إنجازًا حققه النجم ماجد عبدالله منذ 39 عامًا مع العالمي في بطولة الدوري السعودي.

حمدالله في صدارة الهدافين:

ويتصدر المهاجم المغربي حاليًّا قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال الذي أحرز 21 هدفًا.

ويريد حمدالله أن يكون أول لاعب نصراوي يحصل على لقب هداف الدوري لأكثر من موسم، حيث إذا فاز به سيحققه للموسم الثاني على التوالي بعد التتويج به في موسم 2018/ 2019 وذلك عندما أحرز 34 هدفًا وقتها. وكان ماجد عبدالله آخر لاعب نصراوي تُوج بلقب هداف الدوري 3 مواسم متتالية أعوام 1979 و1980 و1981، ومنذ عام 1981 لم يتمكن أي لاعب نصراوي من الفوز بلقب هداف الدوري لأكثر من موسم متتالٍ.







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