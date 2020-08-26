فيتوريا يطلب تدعيم مركزين

المواطن - مروة نبيل

حدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا أبرز المراكز التي يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيتوريا يُحدد مركزين

وجدد فيتوريا طلبه لإدارة نادي النصر بضرورة التعاقد مع ظهيري جنب، أحدهما أجنبي في الطرف الأيسر، والآخر سعودي للجانب الأيمن، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “يُلحّ فيتوريا على إدارة النصر لتدعيم مركزي الظهيرين، ولا سيّما في ظلّ الرحيل المنتظر لعوض خميس، الذي لا يرغب المدرب في تجديد عقده، حيث لعب في المركزين هذا الموسم الذي يُعد الأخير مع النصر”.

ويضع المدير الفني البرتغالي في حساباته الظهير الأيسر المنتظر أساسيًا، فيما سيكون اللاعب الجديد في الطرف الأيمن بديلًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم، سلطان الغنام.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في اكتساح نظيره العدالة بسداسية بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.





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