فيديو.. أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي على منصة مدرستي

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم أن منصة مدرستي تحتوي على أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين.

#فيديو |#منصة_مدرستي تحتوي على أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين، وتهدف إلى رفع كفاءة العمل في التعليم عن بُعد. pic.twitter.com/Ouw2r40oej — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 21, 2020

وشددت التعليم خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، على أن منصة مدرستي تهدف إلى رفع كفاءة العمل في التعليم عن بُعد.

محاكاة للواقع التعليمي:

وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

تفاعل وساحات نقاش:

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين، كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.

رحلة على فترتين:

وتبدأ الرحلة التعليمية عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات في المملكة على فترتين صباحية ومسائية، حيث يبدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحًا، وطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الساعة الثالثة عصرًا، من خلال التسجيل والدخول لـ منصة مدرستي ثم أداء النشيد الوطني والتمارين واستعراض الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية، ومن ثم الانتقال للحصة الدراسية المقرر حضورها، والضغط على رابط (الدرس المباشر) للبدء بحضور الدرس والاستماع لشرح المعلّم، والتفاعل مع ما يطلبه أثناء الشرح، وأداء المهام، والتكليفات المقدمة من قبل المعلّم، وإنهائها قبل انتهاء الموعد المحدد لها.

يذكر أنّ هذه المنصة ستكون الواجهة الرئيسية للمعلم والطالب معًا، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط التالي: هنا.





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