فيديو.. أمطار على ساحات المسجد النبوي

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار متوسطة على ساحات المسجد النبوي في ساعات متأخرة من ليل الأحد ثاني أيام التشريق.
أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
اللهم صيباً نافعاً
مطرنا بفضل الله ورحمته
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت او فديو او صورة
حالة #رَهْو المطرية
امطار الحرم المدني بالمدينة النبوية مقطع متداول مساء اليوم الأحد 1441/12/12هـ pic.twitter.com/ofrKabiCk4
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 2, 2020
أمطار غزيرة على المدينة
وهطلت اليوم الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، شملت: الحناكية، والصويدرة، والشقرة، ودثير وغيرها من المراكز والقرى المجاورة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
حالة الطقس غدًا
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
أما على صعيد أدنى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تكون في كل من أبها والباحة وشرورة حيث تسجل كل منهم 28 مئوية، فيما ستكون 31 درجة في جدة وبريدة 32 ، بينما ستكون درجة الحرارة في مكة المكرمة 37 وفي المدينة المنورة والرياض 44.