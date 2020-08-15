فيديو.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يطالبون بتحقيق مستقل وسريع

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طالب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة قرابة 5 آلاف آخرين، بتحقيق مستقل وسريع في الحادث.

#لبنان – أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بتحقيق مستقل وسريع pic.twitter.com/hxfmIESB8v — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) August 15, 2020

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف دماراً هائلاً في المناطق القريبة من المرفأ، فجر غضباً عارماً في البلاد، حيث تظاهر مئات اللبنانيين خلال الأيام الماضية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية، واستقالة رئيس البرلمان والجمهورية، بعد استقالة رئيس الحكومة، حسان دياب.

وكانت تقارير عدة أفادت، بأن عدة مسؤولين على مستوى رفيع في الدولة كانوا على علم بوجود 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر 12 من المرفأ، منذ سنوات، بطريقة مهملة.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بتوقيف مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك، ​شفيق مرعي، ليرتفع عدد الموقوفين المعنيين في هذا الملف، إلى 19 شخصاً على ذمة التحقيق.





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