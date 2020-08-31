فيديو.. إخلاء 4 محتجزين أثناء حريق مبنى سكني في بريدة

المواطن - بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة الأحد حادث احتراق واجهة عمارة سكنية من (الكلادنق) مكونة من ثلاثة أدوار، تقع بالحي الأخضر.

ونتج عن الحادث تضرر ثلاث شقق واحتراق سيارتين كانتا متوقفتين أمام المبنى، وتم إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أنه تم إخلاء عدد (4) محتجزين عن طريق الدفاع المدني بواسطة سيارة السلالم وهم بصحة جيدة ولله الحمد، عدا شخص واحد تلقى العلاج في موقع الحادث من قبل الهلال الأحمر لتعرضه لنواتج الحريق، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.







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