فيديو.. ابتسامة صفراء تفضح علاقة زوجة ترامب بابنته

المواطن - متابعة

أثارت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل بعد ابتسامة عريضة منحتها ميلانيا لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي في مؤتمر انتخابي، لكن سرعان ما تبدلت الابتسامة إلى تعبير مختلف.

وأوضح تقرير قناة الغد، أن ابتسامة ميلانيا “المتحولة” حصدت ملايين المشاهدات عبر “تويتر”.

وأعرب من شاركها عن دهشته من رد فعل ميلانيا تجاه “الابنة الأولى” لترامب، خاصة أن تداول الفيديو جاء بالتزامن مع الحديث عن كتاب جديد سيصدر عن حياة ميلانيا في البيت الأبيض كتبته ستيفانى وينستون وفولكوف الصديقة السابقة لميلانيا ترامب.

وأضاف التقرير أن الكتاب يتطرق للعلاقة المتوترة بين إيفانكا وميلانيا، ووضع ميلانيا لمؤامرة من أجل إبعاد ابنة زوجها إيفانكا عن عيون الكاميرات في لحظة أداء اليمين بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016؛ لأن إيفانكا تصدرت المشهد وتجيد الحديث لوسائل الإعلام على عكس ميلانيا طالما أثارت العلاقة بين ميلانيا وايفانكا ترامب الكثير من الجدل وخرجت عشرات التقارير التي تتحدث عن مدى سوء تلك العلاقة وبغض كل واحدة للأخرى.







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