فيديو .. استفسار المريسل لـ مدير البطولة العربية بعد دعمه لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، على توجيه استفسار وسؤال لـ طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، وذلك بعد إظهاره الدعم للاعبي الهلال، حول المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “أستاذ طلال آل الشيخ، أعلم يقينًا أنك شبابي الميول، ولكني شاهدت مقطع لك تتحدث فيه عن الهلال ولاعبيه، وظهر من خلاله حرصك وخوفك عليهم فيما تبقى من مباريات، والمفترض أنك شخص تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية لأنه من الممكن تقلدك لمنصب رياضي علاوة على أنك مدير البطولة العربية، فهل من تعليق؟”.

طلال آل الشيخ يتحدث عن الهلال:

وكان طلال آل الشيخ تحدث في برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية قائلًا: “يجب على لاعبي الهلال الحرص والانتباه من الشد الذهني والعصبي، لأنه من الممكن رؤية لاعب يتصرف تصرفًا ما، يؤدي لطرده ويؤثر على مصير الهلال في الدوري”.

وكان الأهلي، هزم الهلال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للراقي كل من السوري عمر السومة واللاعب عبدالفتاح عسيري، بينما سجل للفريق الهلالي اللاعب علي البليهي.

وفي سياق آخر، قدم النجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي، أداءً أكثر من رائع في مباراة الهلال الأخيرة، التي أُقيمت أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عدد أهداف السومة في النصر والهلال والاتحاد:

وعرض الإعلامي بتال القوس مُقدم برنامج “في المرمى” المُذاع على العربية عدد أهداف المهاجم السوري في شباك الهلال والنصر والاتحاد خلال الست سنوات التي قضاها مع الأهلي، منذ انضمامه للراقي في عام 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.

وكتب القوس عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “في ستة مواسم 12 هدفًا في النصر، 12 هدفًا في الهلال، 13 هدفًا في الاتحاد، نحن أمام هداف استثنائي لا يتوقف عن هز الشباك رغم ظروف فريقه السيئة أحيانًا، السومة مُهاجم وُلد في منطقة الـ18”.





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