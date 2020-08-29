فيديو.. التعليم تعرض نموذجًا افتراضيًا لليوم الدراسي عبر منصة مدرستي

المواطن - الرياض

استعرضت وزارة التعليم نموذجًا لليوم الدراسي للطلاب والطالبات على منصة مدرستي، وذلك قبل يوم من بدء العام الدراسي الجديد غدًا الأحد.

#فيديو |#منصة_مدرستي.. رحلة تعليمية تفاعلية للطلاب والطالبات؛ تبدأ بالنشيد الوطني، والتمارين الرياضية، والتفاعل مع المعلمين والمعلمات في فصول افتراضية، بدعم من الأسرة وأولياء الأمور لتحقيق النجاح. pic.twitter.com/1HZzSgkXBm — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 28, 2020

وعرضت وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو لـ نموذج اليوم الدراسي خلال عملية التعلم عن بعد، حيث أكدت أن المنصة التي يستفيد منها أكثر من مليون طالب وطالبة في المملكة، تمثل رحلة تعليمية تفاعلية، تبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، وتضمن التفاعل مع المعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية.

وأوضحت التعليم أن كافة مراحل اليوم الدراسي تضمن دعم الأسرة وأولياء الأمور لتحقيق النجاح المطلوب خلال عملية التعلم عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي.

ويبدأ العام الدراسي غدًا الأحد عبر منصة “مدرستي”، ويستمر على هذا النحو لمدة 7 أسابيع.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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