فيديو.. الحياة الفطرية تكشف حقيقة رصد نمر أسود بالمندق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، حقيقة ما يتم تداوله بشأن رصد نمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة المندق.

وقالت الهيئة، “إشارة إلى الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة ⁧المندق⁩ بمنطقة ⁧الباحة⁩ فقد أجرى فجر اليوم فريق مسح ميداني من الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسحاً للموقع المشار إليه.

وأكدت نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات ، أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود وأن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع . pic.twitter.com/wnRq5JuHq2 — الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) August 20, 2020

وأضافت أن نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات أكدت أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود وأن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع.





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