فيديو.. الدراسة عن بعد تدفع طلاب المدارس الخاصة إلى التحويل

المواطن - الرياض

دفع قرار الدراسة عن بعد العديد من طلاب المدارس الخاصة إلى التحويل إلى المدارس الحكومية لتفادي دفع المصاريف الدراسية المبالغ بها وهو في نفس الوقت ما دفع العديد من المدارس الخاصة إلى تخفيض مصاريفها.

تطبيق الدراسة عن بعد

وفي التعليم عن بعد لن يحتاج الطالب إلى الذهاب إلى المدرسة أو التزاحم في الفصول بالتالي فإن الفرص لن تكون متساوية بل ستصبح المدارس الحكومية لها الأفضلية نظرًا لاستعدادات وزارة التعليم وتهيئة منصات الدراسة عن بعد مثل منصة مدرستي وغيرها.

وقال ناصر اليحيوي مدير إحدى المدارس في مداخلة مع قناة العربية إن المدرسة الافتراضية تطبق نفس النظام اليومي حيث يجد الطالب نفسه في نفس الصف الدراسي والفصل وبنفس الجدول اليومي .

وأفاد وكيل إحدى المدارس أن التعليم عن بعد يتضمن العديد من البرامج التحفيزية التي تضفي على العملية التعليمية مزيدًا من المتعة والسهولة.

ما هي منصة مدرستي ؟

وتُعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

مهام الطلاب في منصة مدرستي

– الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.

– أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.

– أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.

– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.

– التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة.

– أداء الاختبار التقويمي.





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