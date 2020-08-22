فيديو.. الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول

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أحرز أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في مرمي الأهلي في الدقيقة 13 من عمر مباراة القمة بالدوري المصري، المقامة حاليًّا ضمن مباريات الجولة الـ21، لتصبح النتيجة 1/ 0 للزمالك، لينتهي الشوط الأولي بتقدم الزمالك على منافسه التقليدي.

هدف اول #الزمالك في الاهلي عن طريق احمد سيد زيزو صناعه اشرف بن شرقي 😍🔥pic.twitter.com/1B2pm2i1iR — . (@HD93932702) August 22, 2020

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي، وجاء على دكة البدلاء في تشكيل الزمالك كل من: محمود جنش وحسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالغني، وحسام أشرف، أسامة فيصل، عمر السعيد، كاسونجو، إسلام جابر، أوناجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي، وفي وسط الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، أمامهما أحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفي محمد مهاجم صريح.





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