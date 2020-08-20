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فيديو .. السومة يستغل خطأ المعيوف ويزور شباك الهلال
القمة تُقام ضمن مباريات الجولة الـ26

فيديو .. السومة يستغل خطأ المعيوف ويزور شباك الهلال

2020/08/20
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فيديو .. السومة يستغل خطأ المعيوف ويزور شباك الهلال لحظة إحراز السومة للهدف الأول بلقاء الأهلي والهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الأهلاويون يعلقون الآمال على عاتق السومة
2 نجم الأهلي في المركز الثالث في قائمة الهدافين
3 السومة أساسيًا في تشكيلة الأهلي ولوشيسكو يكشف أوراقه الرابحة

نجح المهاجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي في إحراز الهدف الأول للراقي في شباك الهلال، وذلك ضمن المباراة المُقامة حاليًا بين الفريقين بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل المهاجم السوري الخروج الخاطئ من الحارس عبدالله المعيوف ليُحرز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

الأهلاويون يعلقون الآمال على عاتق السومة

وتعول الجماهير الأهلاوية الكثير من الآمال على عمر السومة، لقيادة الراقي للفوز على الهلال اليوم، وتعزيز تواجد الأهلي بالمركز الثالث في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة

وتُقام مباراة الأهلي والهلال على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث يحتاج الهلال للفوز والوصول إلى النقطة رقم 63 وذلك من أجل الانفراد بصدارة الدوري بفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

نجم الأهلي في المركز الثالث في قائمة الهدافين

وبعد هدفه، في شباك الهلال، أصبح عمر السومة يملك حاليًا في الدوري 17 هدفًا في المركز الثالث، خلف الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال الذي أحرز 20 هدفًا، بينما يتواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر في المركز الأول في قائمة الهدافين برصيد 23 هدفًا.

 

السومة أساسيًا في تشكيلة الأهلي ولوشيسكو يكشف أوراقه الرابحة




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