فيديو.. بدء تطبيق قرار توفير وسائل الدفع الإلكتروني بمحلات التجزئة

المواطن - الرياض

بدأ اليوم تنفيذ قرار إلزام محلات التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني تنفيذًا لقرارات وزارة التجارة في هذا الشأن.

فيديو | مراسل #الإخبارية من #الرياض يطلعنا على بدء تطبيق أنشطة بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني pic.twitter.com/ZzkonWVU4X — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2020

ورصد مقطع فيديو وثقته قناة الإخبارية مدى التزام العديد من محلات التجزئة في مدينة الرياض بتنفيذ تعليمات وزارة التجارة وتوفير وسائل الدفع الذكية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أكد في وقت سابق إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير حلول الدفع الإلكتروني تنفيذًا لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر.

9 أنشطة تخضع للدفع الإلكتروني

وقال الحسين إنه تم إلزام هذه الأنشطة التجارية بتوفير الدفع الذكي، وهي:

‏- المطاعم.

‏-المقاهي الشعبية.

‏-البوفيهات.

‏-السيارات المتجولة لبيع الأغذية.

‏-شركات تجهيز الطعام.

‏-محلات العصائر والآيس كريم.

‏-المأكولات البحرية.

‏-الوجبات السريعة.

‏-الكوفي شوب.

وأكد الحسين أن في حال عدم توفر الدفع الذكي يجب إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قرر في وقت سابق إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير حلول الدفع المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجيًا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الذكية بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد؛ وذلك ضمن مبادرة البرنامج إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

مراقبة توفير حلول الدفع الإلكتروني

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.





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