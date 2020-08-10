فيديو.. بلدية الواديين تستفيد من الطبيعة وتصنع موقعًا سياحيًّا مميزًا

المواطن- فهد القحطاني- الواديين

في أحد الشعاب وبجانب الطريق السياحي الذي يربط بين مركز الواديين ومحافظة أحد رفيدة ومنتزه الحبلة، استغلت بلدية الواديين موقعًا مناسبًا لإقامة وإنشاء متنفس سياحي يتنزه فيه الزوار من الأهالي والسياح، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة تركي بن طلال، وبمتابعة من أمين المنطقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من مكونات الطبيعة، حيث تم تحديد المكان بسبب وجود تضاريس طبيعية جميلة أقامت عليها البلدية بعض الخدمات مثل دورات المياه وجسر مشاة يربط بين جانبي الشعب مع وضع عبارات تسمح بمرور جريان مياه الأمطار من تحت الجسر، بالإضافة إلى إنشاء حاجز حجري وفولاذي على جانبي الشعب للحماية وجلسات تحت ظل الأشجار الموجودة في هذا المكان.

وبهذه اللمسات أصبح المكان موقعًا سياحيًّا لجذب العشرات من الزوار المصطافين والأهالي خاصةً بشكله الهندسي الذي استخدمت فيه الأمانة بعض الحجارة الطبيعية في الترصيف وبناء الجدران.



