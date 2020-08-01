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فيديو.. جريان أودية السد والنبيعة بأحد رفيدة ترسم لوحة فنية خلابة
أمطار وسيول على نجد الهجلة

فيديو.. جريان أودية السد والنبيعة بأحد رفيدة ترسم لوحة فنية خلابة

2020/08/01
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. جريان أودية السد والنبيعة بأحد رفيدة ترسم لوحة فنية خلابة
المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة
شهدت نجد الهجلة آل الشواط بمحافظة أحد رفيدة هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها أودية السد والنبيعة التي تعد من ضمن الأودية الكبرى في المحافظة ويمتد جريانها إلى سد وادي آل الشواط وحتى قلب محافظة أحد رفيدة غربًا.

وأضفت تلك السيول جمالًا للطبيعة الخلابة في المكان، ولازالت الأجواء توحي بمزيد من الأمطار والسيول حسب ما جاء من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة ليوم السبت 11-12-1441 هـ.

ويتوقع بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.




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