فيديو.. حاجة إندونيسية: حجي هذا العام نعمة من الله وهبة لا تقدر بثمن

المواطن - مكة المكرمة

عبّرت حاجة من إندونيسيا تدعى فريدة عن فرحتها الغامرة بأن منّ الله عليها بأداء فريضة الحج لهذا العام رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

#بسلام_آمنين | قبل النهاية تتجلى نعم الله، "إنه أمرٌ لا يصدّق ولا يقدّر بثمن"، دعاء بالقبول، وكرنڤال مشاعر تُحدثنا عنه بفرادة؛ الحاجة فريدة من إندونيسيا. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/38SgwY5fgt — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 1, 2020

وقالت الحاجة فريدة إنها لم تتمالك نفسها عندما اتصلت بها موظفة من وزارة الحج وتخبرها بأنه تم قبول طلبها للحج لهذا العام.

وأضافت بمشاعر تفيض بالفرح ودموع تسبق الكلمات: “حجي هذا العام نعمة من الله.. وهبة لا تقدر بثمن”.

وقالت إنها أتت للمملكة برفقة زوجها الذي يعمل في المملكة وهي تقيم في الخبر حاليًا، كما توجهت بالشكر لوزارة الحج على حسن التنظيم، وكذلك توجهت بالشكر لوزارة الصحة على جهودها في العناية والرعاية بضيوف الرحمن.

كما أشادت الحاجة فريدة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الشعب السعودي، كما ثمّنت الخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن على جميع الأصعدة كافة.



