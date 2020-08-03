فيديو.. حرائق غابات كاليفورنيا الضخمة تقضي على 20 ألف فدان 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تلقى آلاف الأشخاص أوامر بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق ضخم في غابات كاليفورنيا على بعد 75 ميلًا من لوس أنجلوس، ويحاول 1300 رجل إطفاء السيطرة على الجحيم المستعر دون جدوى.

وغطت نيران حرائق غابات في كاليفورنيا أكثر من 32 ميلاً مربعاً أو 20000 فدان وكانت أعمدة الدخان مرئية من مناطق بعيدة مثل فينيكس وأريزونا، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بالولاية .

خطأ تقني مدمر:

وفقدت الأطقم السيطرة على الحريق بعد أن أدى خلل في البرمجيات إلى وجود خطأ في تعامل المسؤولين مع الموقف؛ حيث ظنوا أنه تم احتواؤه بنسبة 12%.

وقالت السلطات إن حرائق غابات كاليفورنيا توجد على تلال وعرة يصعب على أطقمها الوصول إليها.

وقال فرناندو هيريرا، رئيس الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، إن النباتات الكثيفة تغذي النار المشتعلة بالقرب من المنازل، في حين أن الطقس الحار والجاف يساعد على استمرار الحريق.

اشتباه في سبب الحريق وتكهنات بأنه متعمد:

ويتم إجراء تحقيق في سبب الحريق، حيث قال مسؤولون إنه ربما كان متعمدًا.

وكان قد تم الإبلاغ عن حريقين متجاورين مساء الجمعة في تشيري فالي وهي منطقة بالقرب من مدينة بومونت على بعد 85 ميلاً شرق مدينة لوس أنجلوس، وقفز اللهب على طول قمم التلال المصقولة واقترب من المنازل.

أضرار حريق غابات كاليفورنيا:

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وكان الضرر الوحيد حتى الآن لمبنيين ومنزل واحد، حيث كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لنحو 8000 شخص في الأحياء الجبلية والأودية والسفوح، وأُغلقت المخيمات ومسارات المشي لمسافات طويلة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع استمرار الظروف الحارة الخطيرة على معظم جنوب كاليفورنيا.

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