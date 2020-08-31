فيديو.. حرق مقر قناة دجلة بسبب بث أغانٍ ليلة عاشوراء

المواطن - متابعة

أقدم مجموعة من الأشخاص على تكسير وحرق مقر قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد احتجاجًا على بث إحدى قنوات مؤسسة دجلة – قناة طرب – أغاني في يوم عاشوراء.

سبب حرق مقر قناة دجلة

وتجمع العشرات أمام مقر القناة في منطقة الجادرية في بغداد مرددين هتافات مذهبية، لكن سرعان ما اقتحم هؤلاء العناصر المقر وكسروا أثاث ومعدات القناة ومن ثم أضرموا النار فيه.

وكانت “محکمة الرصافة” أصدرت مذکرة قبض بحق مالك القناة بعد تقدیم عدد من المحامین شکوی “بخصوص تعمّد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدینية في العراق.

وقال إعلام القضاء: “إنه بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق، وبحسب نص المادة 372/1 من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية في العراق”.

القناة تعتذر

القناة من جهتها قدمت اعتذارًا لجمهورها، مؤكدة أن “بث الأغاني لم يكن مقصودًا في ليلة عاشوراء وأنه بسبب البرمجة المسبقة لقناة طرب”.

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