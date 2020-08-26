فيديو .. رسالة البليهي لـ غوميز والأخير يُعلّق بهذا الرد

المواطن - محمد سمعه

حرص المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، على توجيه رسالة خاصة إلى زميله الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وذلك بعد الفوز على الفيصلي أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين، من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر مدافع الهلال فيديو له عبر حسابه في Snap Chat مع غوميز قائلًا له: “أنا أُدافع من أجلك”، ليرد غوميز قائلًا: “الفوز تحقق بفضل الفريق، أنت تُدافع من أجلي ولهذا أُهاجم من أجلك”

وكان غوميز سجل هدفًا لـ الهلال في شباك الفيصلي، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الهلالي بنتيجة هدفين دون رد.

البليهي يُقلص الفارق لـ الهلال ضد الأهلي:

جدير بالذكر أن البليهي كان سجل هدفًا لـ الهلال، في شباك الأهلي في الجولة الـ26 من الدوري، حيث أُقيمت المباراة يوم الخميس الماضي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

الهلال يُفكر في ضم نجم منتخب ألمانيا:

وفي وقت سابق، وضع نادي الهلال أنظاره على التعاقد مع اللاعب الألماني ماريو غوتزه نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينضم غوتزه لأي نادٍ حاليًّا، وذلك بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي بوروسيا دورتموند مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكره موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي فإن الهلال مهتم بضم غوتزه مع دفع 7 ملايين يورو له كراتب سنوي لمدة ثلاث سنوات.

وفي حال رحل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو عن فريق الهلال، فإن غوتزه سيكون بديله.





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