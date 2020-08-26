فيديو.. سبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السعودية

المواطن - الرياض

شهد سوق السيارات المستعملة في السعودية ارتفاعًا في الأسعار بالتزامن مع رفع نسبة الضريبة المضافة على السيارات الجديدة إلى 15 % منذ بداية شهر يوليو الماضي حيث أحجم العديد من المشترين عن شراء السيارات الجديدة بعد ارتفاع أسعارها.

فيديو | ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة بـ #المملكة بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة#الإخبارية pic.twitter.com/VNnG5fvp07 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 25, 2020

أسعار السيارات المستعملة

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لجأ البعض إلى شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة ما أدى إلى زيادة الطلب على المستعمل وبالتالي ارتفعت الأسعار.

وقال أحد ملاك معارض السيارات في الرياض في تصريحات لقناة الإخبارية إن رفع الضريبة المضافة على السيارات تسبب في تراجع القطاع سواء على مستوى الجديد أو المستعمل حيث تزايد العرض فيما انكمش الطلب على السيارات.

وأضاف أنه لو تم العودة إلى الضريبة السابقة بنسبة 5 % قد تنتعش حالة المبيعات في قطاع السيارات.





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