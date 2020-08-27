فيديو .. شباب أهلي دبي يتعاقد رسميًا مع كارلوس إدواردو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، منذ قليل عن تعاقده مع البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر حساب النادي الإماراتي عبر “تويتر” فيديو للاعب البرازيلي وهو يرتدي قميص شباب أهلي دبي بعد توقيعه على عقود الانضمام للنادي الإماراتي.

وفي وقت سابق، أشار حساب “الشرق الأوسط” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الخميس، إلى أن إدواردو وقع رسميًا مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بعقد يمتد لمدة موسمين.

تفاصيل عقد إدواردو مع شباب أهلي دبي

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن البرازيلي إدواردو سينضم إلى شباب أهلي دبي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، على أن يتقاضى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وكانت إدارة نادي الهلال قد وافقت قبل يومين على إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو بالتراضي، والذي يتبقى فيه 15 يومًا.

كارلوس إدواردو أحرز أكثر من 90 هدفًا لـ الهلال

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا.

وكان كارلوس إدواردو انضم لنادي الهلال في عام 2015، وفاز بلقب كأس السوبر السعودي في أولى مبارياته الرسمية مع الأزرق في عام 2015، حيث سجل هدف الفوز في شباك نادي النصر في المباراة التي أُقيمت وقتها في العاصمة البريطانية لندن.

شباب الأهلي يتعاقد رسميا مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر ❤️💚 pic.twitter.com/RkAHYaARQW — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 27, 2020





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