فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة المطاعم والمحلات في مكة

المواطن - الرياض
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطنين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية.
#شرطة_منطقة_مكة:
القبض على مواطنين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية
.. جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/2bTrZg84Jg
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 23, 2020
وأفادت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments