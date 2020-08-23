فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة المطاعم والمحلات في مكة

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطنين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مواطنين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية

.. جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/2bTrZg84Jg — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 23, 2020

وأفادت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.





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