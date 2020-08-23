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فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة المطاعم والمحلات في مكة

فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة المطاعم والمحلات في مكة

2020/08/23
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة المطاعم والمحلات في مكة
المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطنين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية.

وأفادت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

 

مكة




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