فيديو.. طائرة ورقية تسحب طفلة في الهواء!

المواطن- محمد داوود- جدة

نجت طفلة في الثالثة من العمر بعدما علقت في ذيل طائرة ورقية عملاقة سحبتها في الهواء إلى ارتفاع يزيد على 30 مترًا خلال مهرجان للطائرات الورقية في تايوان، حسبما ظهر في مقاطع فيديو صوّرها مشاركون بالمهرجان وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

صرخات الحضور المشاهدين:

وانطلقت صرخات الحضور عندما قُذفت الفتاة إلى الأعلى وراحت تدور في الهواء فوق الرؤوس وهي معلقة بنهاية الذيل البرتقالي الطويل للطائرة الورقية، بينما كانت تصعد وتهبط بلا حول ولا قوة بفعل الرياح القوية.

السيطرة على الطائرة:

واستمر الكابوس الذي عاشته الطفلة نحو 30 ثانية قبل أن يسحبها بعض رواد المهرجان إلى الأرض وسيطروا على الطائرة من جديد.

وأشارت نشرات الأنباء المحلية إلى الطفلة باسم عائلتها لين، وأفادت بأنها لم تعانِ إلا من جروح طفيفة.

ودفع الضيق الذي أصاب الحضور من رؤية الكارثة الوشيكة المنظمين لإنهاء المهرجان الذي أقيم بمدينة سينتشو بشمال غرب تايوان مبكرًا.

وقال مسؤول بحكومة المدينة لوسائل الإعلام: إن رياحًا هبت فجأة على المكان، الذي يشهد عادة رياحًا قوية، وأدت لالتفاف ذيل الطائرة الورقية حول خصر الطفلة.

وقال استشاري الصحة العامة الدكتور محمد الشافي في تصريحات إلى “المواطن”: إن الهواء لعب دورًا كبيرًا في سحب الطفلة إلى أعلى، كما أن خفة وزنها جعلها ترتفع إلى مسافات أعلى، والتصرف الذي قام به الحضور هو الذي أنقذها من الاندفاع نحو مسافات أعلى وأبعد.

وشدد الشافي على أهمية مراعاة مثل هذه المواقف التي تحدث فجأة في الأماكن السياحية.







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