فيديو طريف.. الكاظمي بين المتظاهرين وحديث عن قصة حب!

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دار موقف طريف بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وبين مجموعة من المتظاهرين الشباب وسط بغداد، كان يستمع إلى مطالبهم أمس الأربعاء، حيث توجه أحدهم له يشرح سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

جانب طريف من لقاء الكاظمي بالمعتصمين الخريجين في بغداد اليوم

أحد المتظاهرين العاطلين عن العمل: "صار 10 سنوات أحب وحدة وما أكدر اتزوجها.. حتى صارت مو حلوة" pic.twitter.com/Jo9k8abrzh — Omar Alhamdani | عمر الحمداني (@OmarAlhamdani6) August 5, 2020

وقال المتظاهر إنه قد مر على حبه لفتاة 10 سنوات كاملة، حتى أنها غدت غير جميلة، في إشارة منه إلى تأخر حصوله على وظيفة ليتزوج، فما كان من الجميع إلا أن دخلوا ومعهم الكاظمي بنوبة ضحك عفوية، ردًا على كلام المتظاهر العفوي أيضًا.

ووعد رئيس الحكومة الجميع بأن يغدو حال العراق أفضل، طالباً فرصة جديدة لتصير الأقوال أفعالاً.

يشار إلى أن الكاظمي، كان قد أجرى قبل أيام زيارة مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى، للتأكد من عدم وجود معتقلين متظاهرين.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان حينها: “أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زيارة ليلية تفقدية مفاجئة إلى سجن التحقيق المركزي في موقع مطار المثنى وسط بغداد، واطلع على أوضاع السجناء وتأكد بنفسه من عدم وجود سجناء من المتظاهرين، وأصحاب الرأي”.

وأكد أن التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي، وأن واجب الحكومة ينصب على حماية سلمية التظاهرات والاستجابة إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وهي جادة في إنهاء التحقيقات بشأن هذا الملف”.



