فيديو.. طريقة إدارة بيانات المعلمين في منصة مدرستي

المواطن - الرياض

تمكن إدارة بيانات المعلمين في منصة مدرستي قائد أو قائدة المدرسة من توزيع المهام على المعلمين والمعلمات ومتابعة الأداء اليومي إلكترونيًا.

إدارة بيانات المعلمين في منصة مدرستي

وتشمل الخدمات التي يمكن توفيرها من قسم إدارة بيانات المعلمين في مدرستي ما يلي:

استعراض جدول مهام المعلم.

تعديل بيانات المعلم الشخصية.

تعطيل دخول المعلم إلى المنصة الإلكترونية.

الإطلاع على تقرير أداء المعلم.

إدارة المقررات.

الإطلاع على جدول الحصص الخاص بالمعلم.

إرسال رسالة للمعلم بالتعليمات والتوصيات المطلوبة.

إسناد المقررات الدراسية للمدرسين.

ما هي منصة مدرستي؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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