فيديو .. طريقة الحصول على كلمة مرور منصة مدرستي من موقع توكلنا

المواطن - الرياض

أظهر فيديو متداول طريقة الحصول على كلمة السر في منصة مدرستي عبر موقع توكلنا من خلال عدد من الخطوات السهلة.

طريقة الحصول على كلمة السر في منصة مدرستي

الدخول على موقع توكلنا من خلال الرابط التالي (هنا). إدخال الهوية الوطنية أو هوية مقيم. إدخال الرمز التأكيدي. سيتم إرسال كود على الهاتف الجوال قم بإدخاله. الانتقال إلى بيانات مدرستي أسفل يسار الصفحة. يتم فتح شاشة جديدة بها الأبناء المسجلون في المنصة. يتم إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب المراد الحصول على كلمة السر الخاصة به. يتم إرسال كلمة المرور إلى الهاتف الجوال.

مهام الطلاب في منصة مدرستي

وبحسب الملتقى تتلخص المهام اليومية فيما يلي:

– الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.

– أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.

– أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.

– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.

– التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة.

– أداء الاختبار التقويمي.

ما هي منصة مدرستي ؟

وتُعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.





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